Future annonce que Nicki Minaj est la plus douce dans « You Da Baddest » !

Découvrez le nouveau clip de Future - You Da Baddest ft. Nicki Minaj !

Un duo explosif qui vise le tube de l’été !

Leurs réputations ne sont plus à refaire et la collaboration Future feat Nicki Minaj est la combinaison parfaite pour faire un tube.

Future cumule les vues et les streams avec son titre phare « Mask Off », tandis que Nicki Minaj revient au galop depuis sa rupture avec le rappeur de Philly, Meek Mill !

Dans « You Da Baddest », on retrouve une Nicki Minaj plus sexy que jamais, dans une combinaison rouge ou en bling bling, et les mecs tombent tous par terre face à l’arrivée de la Queen !

De plus, Future vient rajouter une touche mélodieuse avec un refrain original et entêtant !

On vous laisse découvrir le nouveau clip de Future - You Da Baddest ft. Nicki Minaj :