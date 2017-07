Public Enemies : Un documentaire sur les rivalités entre Jay-Z et Kanye West !

Dans le monde du hip-hop, qui sera le boss ?

La guerre froide, voilà ce que l’on peut retenir de la relation entre Jigga et Kanye !

Deux grands artistes, un businessman hors normes et un génie musical parfois incompris, il n’en fallait pas moins pour comparer Kanye West à Jay-Z.

Avec cette vague de documentaire fondé sur le monde du hip-hop, nous assistons à une nouvelle vision de ce mouvement qui ne fait qu’évoluer et innover et le prochain documentaire intitulé « Public Enemies : Jay-Z vs Kanye West » ne risque pas d’être le dernier.

Alors que l’on s’attendait tous à un retour magique du duo de Watch The Throne pour un second opus, c’est avec tristesse que l’on contemple les sous-entendus et les rumeurs de beef, tout en étant impuissant face à la situation.

Dans ce documentaire, on nous dévoilera tout : passant de la rivalité artistique aux multiples piques de Jay-Z dans son dernier projet 4 :44, rien n’est laissé au hasard !

On vous laisse découvrir le trailer de ce documentaire qui s’annonce grandiose :