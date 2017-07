Rohff en remet une couche à Booba !

J’arrête pas. J’essaie j’essaie, j’arrive pas.

C’est parti pour le rounds 1487 ! Décidemment, on a pas fini d’entendre parler du clash entre ces deux-là… Enfin, jusqu’à ce qu’ils sortent tous les deux leurs albums, après ils recommenceront à s’ignorer, et ainsi de suite…

En attendant, nous on se marre bien, et on espère que vous aussi. Cette fois, c’est Rohff qui a ouvert les hostilités, en rebondissant sur un post de Booba qui se plaignait que ses mollets étaient les seuls arguments de clash de ses ennemis.

Rohff semble donc avoir compris le message : le DUC est susceptible des mollets. Et du coup, Rohff a posté une magnifique photo de deux chaussettes avec des jambes de coq dessinées dessus.

Ça aurait pu être très drôle si il s’était arrêté là, mais il a cru bon de rajouter des centaines de hashtags après, qui ne sont pas tous du meilleur goût.

On attend la réponse maintenant, allez allez.