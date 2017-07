Quand Justin Bieber écrase un paparazzi !

Pas le temps de niaiser pour la canadien…

Justin Bieber n'est pas seulement connu pour sa musique et ses crises d'ados, mais aussi pour sa haine envers les paparazzis.

En 2013, le chanteur avait déjà renversé un paparazzi en volant de sa Ferrari blanche avant de prendre la fuite, ce dernier avait dû se rendre à l'hôpital après une belle simulation comme on peut le voir ci-dessous.

Mais aujourd'hui, les choses sont un peu plus différentes… En effet, en sortant d'une église, l'interprète de "What do you mean" est monté dans son gros pick-up et a tout simplement écrasé la jambe du paparazzi. Le chanteur s'est tout de suite arrêté afin de porter assistance à l'homme en question en attendant l'arrivée des secours.

Il ne reste plus qu'à attendre que le paparazzi porte plainte (une coutume américaine) afin de voir dans quel merdier s'est encore mis Justin !