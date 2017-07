Amber Rose remet un taquet à Kanye !

​La bimbo s’explique sur son passif avec Kanye.

On se souvient du tweet incroyable d’Amber Rose, lors d’une embrouille entre elle, Kanye West et Wiz Khalifa : ‘’Kanye, tu es triste parce que je ne suis plus là pour jouer avec ton petit trou du cul ?’’, qui avait valu à Kanye West plusieurs mois de moqueries.

Lors d’une interview pour l’émission Everyday Struggle, la bimbo est revenue sur cet épisode, en expliquant qu’elle avait dû intervenir après les nombreuses insultes que Kanye lançait sur elle en public, jusqu’à impliquer l’enfant qu’Amber avait eu avec Wiz. Elle était donc forcée de réagir.

Elle continue à se justifier en parlant notamment de harcèlement : ‘’Je n’ai encore jamais rien dit de méchant sur Kanye. Et ce après 6 ou 7 ans où il n’a pas arrêté de me harceler. Tu n’as pas le droit de dire quoique ce soit sur mon fils. J’ai été silencieuse très longtemps. J’aurais pu avoir une émission juste pour avoir été sa petite amie. J’aurais pu écrire un livre sur notre histoire. Mais je suis une vraie, et je me suis dit que j’allais prendre la route la plus longue, bosser, et je vais obtenir ce que je veux à ma façon, de cette manière, prsonne ne pourra dire ‘Yo, je lui ai donné ça’. La seule chose que j’ai obtenu grâce à lui, c’est la célébrité. Et la célébrité ça ne te rapporte pas d’argent…’’.

On est d’accord avec elle, mais on se pose quand même une question : à part montrer son boule sur Instagram et faire tourner la tête de Baloo lors des BET Awards, c’est quoi son travail à la dame ?