Jay-Z serait en en train de perdre un million de dollars par semaine à cause de Spotify !

La somme est monstrueuse !

On connaît tous Jay-Z et ses talents de businessman

Connu aujourd’hui pour ses qualités à gérer ses tunes dans l’industrie musicale, Jigga nous montre une fail dans sa dernière stratégie marketing…

Le rappeur de Brooklyn ne cédera pas à la tentation des plateformes comme Spotify, et c’est pour cela qu’il rachète Tidal en 2015 pour faire face à la concurrence qui ne rémunère pas assez les artistes via le streaming et le nombre d’écoutes par auditeurs.

Vous avez pu le remarquer, mais il est presque impossible de suivre le projet 4 :44 et ses clips sans avoir Apple Music ou bien Tidal. Stratégie pointue ou faute de sa part, le rappeur voit son argent couler à flot, mais pas dans le bon sens, car il serait en train de perdre un million de dollars par semaine !

Seul tonton Snoop Dogg a réussi à détourner la règle pour écouter le dernier opus ‘’4 :44’’, en piratant le projet ou vous, en l’écoutant via Tidal et Apple Music.

Par ailleurs, ce n’est pas seulement ‘’4 :44’’ qui n’est pas disponible sur Spotify, mais la totalité des projets de Jay-z.

Le mari de Beyonce met un point d’honneur à ne pas céder à la ‘’pression’’ des plateformes de Stream.

Selon l’enquête du Billboard, l’idée de refuser la diffusion ‘’4 :44’’ sur Spotify lui ferait perdre environ 850 000€. En prenant compte de la somme moyenne versée à l’artiste par Spotify, à chaque écoute de ses titres, le fait que Jay-Z refuse cette offre ne facilite pas son business.

Néanmoins, pour définir Jay-Z en quelques chiffres, c’est plus d’un milliard d’euros avec son épouse Beyoncé et un investissement d’une valeur de 200 millions de dollars avec Sprint, le géant opérateur américain.

Pas d’erreur chez Shawn Carter, que du calcul et de l’investissement à long terme.