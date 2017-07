L’album de Jay-Z sort en version K7 !

​Jay-Z, tellement en retard qu’il est dans le futur ?

Jay-Z est dans une vibe retro en ce moment ! Après avoir sorti son album 4 :44 qui contient de nombreuses instrus à base de chœurs, très loin de la trap actuellement à la mode, Jigga fait un pas de plus dans le rétro, en décidant de ressortir son album… au format K7 !

Un format qui est devenu complètement obsolète depuis plus de 15 ans, mais surtout, une édition limitée qui va mettre un peu plus de sus dans les poches de Jay-Z, et permettre à ceux qui l’achètent de pouvoir gagner un accès VIP lors du V Festival (dédicace à Damso), où le rappeur de New-York sera présent.

L’édition limitée est en vente sur la boutique en ligne de Virgin EMI Records, et le festival est également organisé par eux. Et elle ne coûte que 9 dollars pour l’instant. Mais dépêchez-vous, les objets collectors comme ça prennent souvent de la valeur peu de temps après.