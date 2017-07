Meek Mill passe en mode gentil !

​50 Cent, Drake : Meek Mill est en train de faire marche arrière dans tous ses clashs !

Alors qu’il a profité de son album pour allumer Nicki Minaj, Meek Mill a également commencé un processus de réconciliation avec deux de ses principaux ennemis, 50 Cent et Drake. Pour le premier, il se serait même déjà réconcilié avec lui, comme il l’a révélé lors d’une interview : ‘’J’ai vu 50 Cent un jour. Il sortait de son hôtel. On s’est salué, on s’est parlé comme des hommes, avons eu une bonne conversation. Tu sais, on vient tous les deux de la rue, tu sais à quoi ça peut mener. Tu as ce genre de gars avec toi. J’ai ce genre de gars avec moi. Ila dit ce qu’il avait à dire, j’ai respecté ce qu’il avait à dire. J’ai dit ce que j’ai dit, il a respecté ce que j’ai dit. C’était il y a neuf mois, on n’en a pas parlé’’.

Quant à Drake, lors d’une interview pour Hot 97, Meek Mill a avoué qu’il avait pété les plombs. ‘’J’étais dans une période de ma vie où j’étais incontrôlable. La façon dont je traitais les gens autour de moi, même les choses que je disais, ma façon de parler… J’aurais pu aborder les choses d’une autre manière. On avait des petits différents’’.

Plus loin, il affirme également qu’il n’avait pas du tout aidé Rémy Ma pour son clash contre Nicki, qu’il souhaitait simplement e mettre bien et s’amuser aujourd’hui. C’est tout ce qu’on lui souhaite ! Mais ne devient pas trop gentil non plus hein, on va s’ennuyer sinon…