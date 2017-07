Manau de retour sur scène !

​Instant nostalgie pour les fans !

Vous vous souvenez forcément du groupe mythique ‘’Manau’’, et de leur hit ‘’La Tribu de Dana’’, qui ont retourné la scène hip hop de la fin des années 90, au point de gagner une Victoire de la Musique. Première information : le groupe a continué à sortir des projets jusqu’en 2015, dans un certain anonymat.

Deuxième information : le groupe est de retour sur scène en 2018 pour une tournée ! Les rappeurs du 93 d’origine bretonne font partie des plus gros vendeurs de l’histoire du rap français, et on se doute que le public sera au rendez-vous.

Lors d’une interview pour RTL, Martial Tricoche, un des membres du trio, a annoncé qu’ils repartaient en tournée en France en 2018. L’occasion de ressortir les plus belles cornemuses pour se rappeler de bons souvenirs !