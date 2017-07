Alonzo nous dévoile sa surprise !

Découvrez la surprise d’Alonzo !

Alonzo est prêt pour mettre le feu !

Alors que son dernier album « Avenue de Saint-Antoine » est certifié disque de platine, Alonzo ne fait qu’innover et nous propose toujours des sonorités diverses, de quoi s’ouvrir à un public plus large.

Son dernier single intitulé « Bagarre » est déjà un gros banger et la suite des événements s’annonce lourde !

Hier midi, le rappeur de Marseille avait une petite surprise pour ses fans. Durant une vidéo poster sur ses réseaux sociaux, Alonzo a invité ses auditeurs à rejoindre la page de son site web avec en page d’accueil, une jauge de 0% à 100% qui permettait de savoir quand la nouvelle serait dévoilée !



Plus les gens se connectent à une plateforme de streaming, plus la jauge gonfle.

Par conséquent, la jauge étant remplie comme never, la surprise tombe et c’est la cover et le nom du prochain projet du rappeur que l’on diffuse !

Intitulé « 100% », le futur opus est prévu pour le 25 août et sera en précommande dès le 28 juillet !

Un excellent coup de com’ qui sûrement aboutira à quelque chose de plus grand par la suite !