Sony et Universal sanctionnés par Youtube !

Chris Brown Beyoncé, Mickael Jackson: la liste des tricheurs s'allonge!

Youtube est en train de durcir le ton au sujet de la lutte contre la fraude au streaming, comme c’était prévu depuis le début de l’année. Et les premières victimes sont, curieusement, deux grosses maisons de disques en la personne de Sony et Universal, accusées d’avoir acheté des vues.

Après avoir remarqué la fraude, Youtube a pris la décision de retirer près d’un milliard de vues à la chaîne Universal (qui passe de 6,9 à 5,8) et Sony quant à eux passent de 850 millions à 230 millions. Britney Spears, par exemple, ou encore Mickael jackson, ou Chris Brown (455 à 268 millions), et même Beyoncé (457 à 305 millions) : tous se sont faits retirer des vues par Youtube à cause de fraudes.

On rappelle que Youtube peut aller jusqu’à suspendre des comptes, et on ne devrait pas tarder à en voir les conséquences dans le rap game français une fois que Youtube se sera penché dessus.

C’est la fin de la partie les disquetteurs, vous serez bientôt tous démasqués !