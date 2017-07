Booba devrait sortir son album pour bientôt ?

De nombreux indices et une forte chance que ça soit pour cet été !

Avec un album qui serait déjà prêt, B2O joue le mystérieux avec ses fans !

En plein clash avec Rohff et La Fouine, le rappeur du 92i nous dévoilait son morceau intitulé « Nougat », avec son fameux « Ounga Ounga ».

On se pose des questions et on se demande si le dernier titre ne serait pas sur le prochain album de Booba ?

Concernant la sortie de son nouvel opus, une théorie fondée sur une vidéo Instagram et une date importante, nous laisse espérer que le retour du Duc Zer soit prévu pour bientôt !

Alors qu’il utilise Instagram comme son terrain de jeu habituel pour clasher la concurrence, cette fois-ci, c’est pour poster une vidéo TBT qui nous ramène à ses débuts.

Retour aux sources pour le rappeur qui réside maintenant à Miami, c’est au côté de son acolyte Ali, du duo Lunatic que l’on retrouve Booba qui interprète le morceau phare ‘’La Lettre’’, issu du projet ‘’Mauvais Œil’’, il y a 19 ans de cela !

Booba y inscrit une légende qui nous laisse penser que son album sera prévu pour le 18 août prochain : "N'oublions pas la raison pour laquelle nous sommes sur cette page. #Lalettre #18Août98"



De plus, dans le monde de la musique, le vendredi est réservé à la sortie d’album…

Simple hommage à une époque incontournable ou théorie à suivre, on espère en savoir plus sur la supposée date de sortie de l’album de Booba !