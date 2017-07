Diddy lâche un inédit avec Biggie et Rick Ross !

​Et on peut le dire : c’est le feu !

A la base, on est pas fan des medleys faits avec des voix de rappeurs morts, des instrus sur lesquelles ils n’ont jamais posé, et des featurings improbables, avec des gens pas du tout de la même époque. P.Diddy, après la mort de Notorious BIG, en avait fait sa spécialité, nous abreuvant de feats arrivant directement de l’outre-tombe avec Biggie qui posait aux côtés de rappeurs de la nouvelle génération.

Mais cette fois, on peut le dire : le titre est réussi, il est même assez incroyable. P.Diddy a en effet livré à la radio OVO (appartenant à Drake) un inédit, le titre ‘’Watcha Gon’ Do ?’’, où on retrouve P.Diddy, Rick Ross et… Norotious BIG l’éternel. Le tout sur l’instru de ‘’Nuthin But A G Thang’’ signée Dr.Dre, et légèrement remixée (avec talent) pour l’occasion.

width="300" height="380" frameborder="0" allowtransparency="true">

On valide, ça fait toujours plaisir de réentendre Notorious sur une nouvelle instru !