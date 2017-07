Kanye West est sur le point de répondre à Jay-Z !

Watch the Beef !

Le duo de « Ni**as In Paris » se voit disparaître peu à peu…

Un clash, un album qui fait mal, des piques et des sous-entendus, voilà le résumé de la relation entre le king de New-York et celui de Chicago…

Le conflit jusque-là ressemblait plus à une guerre froide qu’autres choses, mais selon Joe Budden, Kanye West serait sur le point de répondre aux attaques de Jay-Z, de l’album 4 :44, dans le titre éponyme de celui-ci.

Le rappeur de Chicago s’est reçu une gifle face à la polémique du dernier projet de Jigga, qui a fait des ravages…En plus, le génie musical serait en pleine guerre judicaire contre la plateforme musical ‘’Tidal’’, bref #QueLesConflits !

Selon Joe Budden, durant un podcast, Kanye West aurait fait part de son mécontentement face aux gros piques du titre 4 :44 et aurait dit à Joe Budden “Putain, il aurait pu me dire tout cela quand j’étais à ses côtés » en parlant de Jay-Z.

En espérant que les tensions se calment, on vous rebalance un gros hit du duo emblématique !