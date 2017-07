On connaît la date de sortie de l’album d’Hugo TSR !

​Ça y est, le kickeur Hugo TSR est bientôt de retour.

Dans le paysage indépendant, rares sont ceux qui réussissent à se démarquer et à toucher un public large. A part PNL et Jul, deux OVNI qui ont réussi à se faire connaître en indé, et qui tapent des scores à presque 100 millions de vues sur Youtube, les élus sont peu nombreux.

Hugo TSR est de ceux-là. Même s’il ne vend peut-être pas 300 000 albums, ses plus gros clips dépassent aisément les 5 millions de vues, et surtout, il est reconnu par les spécialistes comme une des plumes les plus fortes de ce rap jeu. Alors que son dernier album solo, ‘’Fenêtre sur Rue’’, est sorti en 2012, le rappeur parisien va faire son retour dans les bacs à la rentrée le 22 septembre prochain.

Et comme vous pouvez le voir ci-dessous, on a déjà la cover, et le nom de l’album : ‘’Tant qu’on est là’’. Peut-être l’album le plus attendu de l’année pour nos puristes !