Quand Meek Mill termine son ex dans son nouvel album !

Meek Mill ne fait pas dans la dentelle !

Le rappeur de Philly ne mâche pas ses mots avec la Queen Nicki Minaj !

Alors que les deux artistes se sont quittés en janvier dernier, les nerfs entre les deux ex sont tendus comme jamais !

La sulfureuse Nicki Minaj faisait part de son désir de se concentrer essentiellement sur sa musique, via un poste Instragram :



"A titre de confirmation, oui je suis célibataire. Je me concentre sur mon travail et j'ai hâte de le partager avec vous très bientôt. Je vous souhaite une heureuse année. Je vous aime". Ou encore "Dieu merci, je l'ai échappé belle. J'ai tourné la page. Bébé, fais bien attention. J'étais la meilleure chose qui te soit arrivée".

Nicki qui serait enceinte du rappeur Nas, continue son train de vie et son autre clash contre Remy Ma, cependant, la guerre avec son ex ne fait que commencer…

Face aux nombreux piques envoyés mutuellement sur les réseaux sociaux, le rappeur Meek Mill frappe sans gants dans son nouvel album intitulé «Wins & losses».



C’est dans le titre 1942 Flow que le rappeur tacle son ex :

"Niggas taking shots, can’t stop me, they ain’t real enough/Cut her off, act like she’s dead and it’s killing her.Try to crucify me like I’m Jesus the way she cross me.” /

"Les Négros prennent des coups, on ne peut pas m'arrêter, ils ne sont pas assez réels/ Coupez-la, agissez comme si elle était morte et ça la tuera/ Essayant de me crucifier comme si j'étais Jesus et qu'elle me croisait".

Pour terminer avec un énorme coup de massue, le rappeur semble vouloir montrer que sa relation avec son ex était aussi banale que ses autres conquêtes :

''Bloggers in the frenzy, truck to the Bentley/Ain’t doing no interviews, I’m busy, nigga we litty/So when you see me out don’t ask me about no Nicki/Fuck I look like, telling my business on Wendy"/

"Les blogueurs dans la frénésie, un camion vers la Bentley/Je ne fais pas d'interviews, je suis occupé/Donc quand vous me voyez, ne me demandez rien à propos de Nicki/Fuck, c'est comme si je parlais de ma relation avec Wendy".

Vous pensez que Nicki Minaj va répondre ?