Bientôt la retraite pour Youssoupha ?

​Youss’ va-t-il arrêter le rap ?

Alors qu’il est censé être en train de préparer un album commun avec Médine et Youssoupha (un projet attendu depuis 2013 tout de même), une annonce de Youssoupha dans sa biographie Twitter a déclenché l’incompréhension chez les fans.

Selon sa bio, le rappeur de 38 ans serait sur le point de prendre sa retraite, comme l’indique la phrase ‘’Pas encore en retraite mais déjà en retrait’’. Toutefois, il rappelle juste après qu’il est le président de Bomayé Musik, et on peut donc penser raisonnablement qu’après le rap il se concentrera uniquement sur la production.

On espère tout de même qu’il va nous offrir un ou deux derniers projets avant de tirer sa révérence, car le rap français perdra un de ses plus grands paroliers., et un des rappeurs qui a fait le plus de bien au rap ces dix dernières années.