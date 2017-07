Kanye West aurait couché avec un transsexuel !

​Après Booba ou Benzema, c’est au tour de Kanye West d’être victime de la rumeur….

Alors qu’il est en train de préparer et terminer son prochain album, Kanye West doit faire face à plusieurs épreuves. L’affaire Rob Kardashian, pour commencer, qui a foutu un sacré bordel dans la famille mais aussi son clash avec Tidal, au sujet de l’exclusivité de la diffusion. Mais c’est surtout cette histoire qui risque de bien l’emmerder.

En effet, une transsexuelle du nom d’Amanda Lepore a affirmé au New-York Post qu’elle avait eu une relation sexuelle avec un rappeur célèbre, et marié à une femme très célèbre. Si on ne sait pas exactement qui est visé, les soupçons se sont faits de plus en plus insistants sur la personne de Kanye.

Après Booba, Benzema, ou encore Ronaldo (le vrai, pas CR7), ça serait au tour de Kanye de goûter aux rumeurs des relations avec des personnes trans. La marque des plus grands… ?