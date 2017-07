« Bam », le nouveau clip de Jay-Z ft Damian Marley !

Découvrez le nouveau clip de Jay-Z « Bam » ft Damian Marley, extrait de l’album « 4 :44 » !

Jay-Z nous dévoile une nouvelle pépite, en provenance des caraïbes, plus précisément la Jamaïque !

Alors que son album rencontre un succès fou tout en créant la polémique suite aux déclarations de Jigga sur certains titres, l’album ‘’4 :44’’ marquera cette année 2017.

Pour couronner le tout, Jay-Z collabore avec le fils du grand Bob Marley, Damian Marley, un génie musical qui a réussi à enjailler tout le monde avec son fameux morceaux « Jamrock ».

Pur produit de la Jamaïque, l’artiste invite le rappeur de Brooklyn dans le studio de la famille Marley.

C’est dans une ambiance chaleureuse et bon vivant que nous suivons les deux compères à travers les rues de l’ile des caraïbes. Sous forme de documentaire, le clip nous immerge dans les sessions studio et autres recoins de Kingston, de quoi en faire saliver plus d’un.

La symbolique du clip se ressent encore une fois. Après nous avoir dévoilé le clip de ‘’The Story of O.J » sous forme de dessin animé retraçant la condition de noir aux USA, le clip de Bam nous illustre une Jamaïque où la culture et la musique prennent les devants.

On vous laisse découvrir le nouveau clip de Jay-Z « Bam » ft Damian Marley !