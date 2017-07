Djadja et Dinaz t’avertissent : elle est ‘’Maléfique’’ !

Découvrez le dernier clip de Djadja et Dinaz, ‘’Maléfique’’, avec Dj Babs.

C’est le retour de Djadja et Dinaz en clip ! En mode pause niveau vidéo depuis 4 mois, les deux potes reviennent avec un nouveau tube de l’été pour faire danser tout le monde. Une fois de plus, les deux rappeurs ont choisi un endroit ensoleillé et paradisiaque pour turner le clip de ‘’Maléfique’’.

Sur une prod très dansante de Dj Babs, les deux potes nous parlent d’une fille magnifique, mais, forcément, maléfique, qu’il faut gâter sous peine de la voir filer vers une Rolex plus brillante. Un thème qui a déjà été abordé des millions de fois dans le rap, mais peut-être pas de manière aussi dansante et ensoleillée.

Hors-bord, Range Rover décapotable, mer bleue turquoise : un son qui devraitfoutre le seum à ceux qui restent sur Paname pendant toutes les vacances ! Force à vous les frères.