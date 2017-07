The Weeknd aurait-il trompé Selena Gomez ?

Il semblerait bien que oui…même si on a du mal à y croire !

Après une belle relation de dix-huit mois avec le mannequin Bella Hadid, The Weeknd est tombé sous le charme de la séduisante Selena Gomez, et leur aventure avait l'air sérieuse. Main dans la main, sorties de couple, tout semblait se passer pour le mieux entre les deux, mais une vixen vient de faire planer le doute…

En effet, Ava Van Rose et ses lèvres/fesses/seins gonflés à l'explosion aurait couché avec l'interprète de "Starboy" ! On a du mal à y croire lorsqu'on voit le physique complètement ahurissant de la bimbo qui pourrait en dégouter plus d'un, mais des photos étranges viennent d'apparaître…

Elle aurait même déclaré sur Instagram : "Si je meurs demain, je peux dire que j'ai accompli l'un de mes rêves". Avant d'ajouter : "j'ai eu la chance de baiser avec mon crush alors je l'ai saisie… Comme chaque femme qui est tombée amoureuse de lui depuis sa chanson Earned It !"

Alors, a-t-il vraiment couché avec... ça ? Seul dieu le sait, on attend désormais la réaction de Selena…