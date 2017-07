Amine de retour avec Naps dans ‘’Angelina’’ !

​Découvrez le nouveau clip d’Amine, avec Naps : ‘’Angelina’’ !

Alors que Naps est devenu depuis quelques mois une ses plus grosses révélations françaises, avec son album ‘’Pochon Bleu’’ qui a déjà atteint le disque d’or en six semaines, il a répondu à l’invitation du célèbre chanteur Amine, déjà connu t reconnu depuis plusieurs années.

La connexion s’appelle ‘’Angelina’’, et, forcément, ça parle d’une fille. L’occasion pour Amine de montrer qu’il est toujours fidèle au poste, et pour Naps de nous prouver qu’il sait aussi diversifier sa palette musicale, plus orientée ‘’street’’ habituellement.

Le clip, très chaleureux dans les couleurs, a été réalisé par la Darkstar Agency, et il est parfait pour une chanson d’amour dans laquelle les deux artistes tentent de séduire la jeune femme. Bref, on très bon son pour s’ambiancer pendant l’été !