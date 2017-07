Booba et Niska : un clip en préparation ?

Le retour du duo après le feat de MLC !

Alors que Booba nous dévoile son nouveau morceau « Nougat » et met tout le monde d’accord durant les Eurockéennes, le DUC continue son train rain quotidien à Miami, la ville où il réside.

Pour Niska, son retour se fait de plus en plus attendre, notamment avec son dernier titre « Réseaux » et son « Pouloulou » qui reste dans la tête, le charo ne chôme pas et continue dans sa lancée !

Néanmoins, les deux compères s’étaient déjà vus à Miami, pour le clip de ‘’MLC’’ réalisé par Chris Macari à Little Haïti, un quartier de la ville de Floride.

Cependant, sur la dernière vidéo de Booba on aperçoit B2O à côté de Niska !

Collaboration ? Clip en préparation ou simple rencontre, on reste à l’affût en attendant d’avoir du news !