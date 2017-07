PNL remercie ses fans présents durant les festivals !

Eurockéennes de Belfort, Veilles Charrues, Dour, PNL a fait un retour en force !

Alors qu'ils vont bientôt attaquer leur grande tournée à travers la France s'achevant sur deux Bercy déjà pleins à craquer, les deux frères de Corbeil-Essonnes ont souhaité s'échauffer lors de gros festivals.

Des Eurockéennes de Belfort au Festival des Vieilles Charrues en passant par Dour, Ademo et Nos ont pu côtoyer leur public au plus près, et l'ambiance était très chaude.

Dans cette courte vidéo d'une minute et trente secondes, on découvre des dizaines de milliers de personnes chanter en cœur l'un des titres phares de PNL…"Béné".

Une carrière discrète, des centaines de milliers d'albums vendus et une renommée inégalée pour ce groupe cent pour cent indépendant, voilà le résultat après tant d'années de dur labeur !

Rendez-vous le 6 novembre prochain au Zenith de Nantes pour découvrir le show tant attendu de PNL !