Mort de Chester Bennington : les artistes pleurent le leader de Linkin Park !

Le lead vocal du groupe de Rock nous a quitté !

Triste nouvelle pour le monde de la musique…

Linkin Park est un groupe de nu metal, rock alternatif qui a beaucoup influencé les dernières décennies grâce à leur aisance à mélanger différents styles musicaux tout en gardant cet esprit rock et tumultueux.

C’est à 9h du matin, heure locale, que l’information tombe. Selon le média TMZ, tout de suite confirmé par l’AMP, le leader du groupe est retrouvé mort dans sa résidence de Palos Verdes Estates, à Los Angeles.



L’artiste de 41 ans laisse derrière lui 6 enfants et toute une génération d’artistes et de fan inspirés par des morceaux phares comme « In The End ».





Le groupe avait réussi à rassembler les deux genres de ces dernières années « rap et rock » en collaborant avec Jay-Z dans ‘’Numb/Encore’’.

Aujourd’hui, le monde de la musique notamment la scène rap, avec Pusha-T, Chace The Rapper ou Rihanna réagit au drame sur les réseaux sociaux :

"Chester, c'était un réel plaisir, merci pour avoir partagé ta grandeur"





"Repose en paix Chester. Fin tragique. Mes condoléances à sa famille et ses amis et Linkin park"





Littéralement le talent le plus impressionant que j'ai vu en live ! Une bête vocal !

Repose en paix le génie !