DJ Holiday et 2 Chainz dévoilent

Découvrez le nouveau clip de DJ Holiday & 2 Chainz "Wassup Wid It" !

2 Chainz nous montre une nouvelle fois qu’il maîtrise le game !

Accompagné de DJ Holiday, 2 Chainz s’installe sur le trône du rap jeu et crache le feu une fois de plus.

Dans ce clip réalisé en plein cœur d’Atlanta, on retrouve le rappeur postiché sur une caisse de flic ou assis sur un trône avec deux meufs à ses côtés !

La gestuelle est au rendez-vous et 2 Chainz dégage une aisance et une simplicité dans son flow, propice à kicker l’instru.

Un cocktail qui risque d’être un réel plaisir, on valide le morceau.

On vous laisse découvrir le nouveau clip de DJ Holiday & 2 Chainz "Wassup Wid It" !