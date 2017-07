Jada Pinkett-Smith raconte sa rencontre avec 2 Pac !

Elle est pour le moins…étonnante !

Avant d'être la compagne de Will Smith, Jada était une vraie bad girl. Grande amie de Tupac, cette dernière raconte sa rencontre avec la légende dans l'émission "Sway In The Morning".

En pleine promotion, Jada s'est laissée aller à quelques confidences plutôt surprenantes qui n'ont pas mis longtemps avant de faire le tour du monde.

En effet, la célèbre actrice et mère de Jaden et Willow avoue avoir vendu de la drogue dans son passé. Une période sombre de sa vie qu'elle ne renierait en aucun cas vu que cela aura tout de même permis de rencontrer Tupac Amaru Shakur.

"C'est un peu dur à dire car je n'ai encore jamais dévoilé l'histoire dans son intégralité. […] L'une des choses très instructives que je n'avais jamais évoqué auparavant, c'est que la première fois que j'ai rencontré Pac, la première fois où nous nous sommes rencontrés, je vendais de la drogue"

L'actrice sortira prochainement un livre sur cette époque de sa vie, on est pressé de lire ça !