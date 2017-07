L’album « La Vraie Vie » de Bigflo et Oli certifié disque d’or !

Un belle certification pour les rappeurs toulousains !

Depuis les Rap Contenders, les deux frères sont bien installés dans la cour des grands.

Sous-estimé ou adulé par certains, Bigflo et Oli ne flanchent pas et restent dans la course au disque d’or.

50 000 ventes pour « La Vraie Vie », le nouvel album du duo toulousain. Pour célébrer le tout, les rappeurs ont décidé de célébrer la bonne nouvelle en remerciant leur fan sur Facebook.

En seulement 3 semaines, ils obtiennent la certification de disque d'or !

Après un premier album ‘’La cour des grands’’ certifié disque de platine, une nouvelle étape arrive pour les frères du Sud. Après de nombreuses certifications, un clip dans les 4 coins du globe, les artistes n’ont pas fini de faire parler d’eux.

En espérant que la tournée soit aussi folle que d’habitude, Bigflo et Oli feront el show dans la France entière !