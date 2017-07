Niro balance son nouvel album ce vendredi !

Avec ses deux albums surprises en quinze jours, Niro rentre dans l'histoire du rap français !

Le 7 juillet dernier, l'un des artistes les plus ghettos du game a dévoilé son album "OX7" sous les couleurs de Capitol et de son nouveau label Ambition Music. Un projet surprise composé et enregistré en l'espace d'une semaine seulement et plus que validé par la critique.

Aujourd'hui, le rappeur de Blois a dévoilé une vidéo sur son compte Facebook dans laquelle il annonce un nouvel album…oui, vous avez bien lu ! Alors que certains n'ont pas même pas eu le temps d'écouter l'intégraliter du projet précédent, le père fouras lâche la suite pour nous régaler tout l'été.

Seulement deux semaines après la sortie de "OX7", Niro balance son huitième album "Oxymore" ce vendredi 21 juillet. Un projet qui sera disponible en physique et en digital pour le plus grand plaisir de ses fans, on attend désormais de le voir jouer ses nombreux titres en live !