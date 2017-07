Drake gagne encore de l’argent comme acteur !

​Il n’y a pas de petits profits !

Ce n’est pas le rap qui a fait de Drake une célébrité. Avant de kicker derrière le mic, Drizzy était acteur dans une série poru ados américaine : Degrassi : The Next Generation. Et il n’a pas fait qu’une petite apparition, puisqu’il a joué dans 8 saisons de la série.

Finalement plus attiré par les scènes musicales que les plateaux de tournages, il s’est tourné vers la musique, ce qui lui a plutôt bien réussi il faut dire, puisqu’il s’agit d’un des artistes les plus vendeurs de tous les temps.

Pourtant, malgré le fait qu’il ait tourné la page, Drake continue de toucher des royalties pour ses performances dans Degrassi. Bon, on vous laisse découvrir le montant ci-dessous, mais ça n’est pas avec ça qu’il va pouvoir partir en vacances cet été !