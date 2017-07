Découvrez la collection de sneakers complètement folle de Chris Brown !

Complex Closets nous invite dans ses dressings…

Star interplanétaire, Chris Brown est un artiste incontournable ayant écoulé plusieurs millions d'albums à travers le monde. Toujours dans le game après quinze ans de carrière, le chanteur s'est construit une belle fortune avec le temps qu'il dépense principalement dans les sapes (quand elles ne sont pas offertes…) !

L'émission "Complex Closets" s'est rendue dans la belle demeure de Chris Brown et plus particulièrement dans ses immenses dressings.

Avec plusieurs milliers de sneakers, on peut dire que l'interprète de "Loyal" est bien dans ses pompes. Si lors de ses tournées l'artiste embarque un petit millier de chaussures avec lui, imagez-vous une seconde le nombre de baskets qu'il possède dans sa maison…. Chris Brown affirme les avoir toutes portées au moins une fois dans sa vie, et surtout ses nombreux looks se jouent en fonction de ses sneakers ("on swagg pas nous ?!")

Entre la collection pratiquement complète des Reebok signées Allen Iversion, la paire de Spizike dédicacée par le réalisateur en personne ou les Vans old Skool de toutes les couleurs, Chris Brown ne sait plus où donner de la tête…et nous non plus !