Quand Drake est jaloux du mec de Rihanna !

​Trop tard frérot t’as merdé…

Tout le monde est probablement déjà au courant, mais on va le rappeler : Rihanna a un nouveau mec, qui s’appelle Hassan Jameel, riche homme d’affaire héritier de l’empire Toyota, avec lequel elle a été prise en photo en pleine séance de… détente à la piscine, on va dire (Loana, on te voit).

Et il y en a au moins un à qui ça déplait fortement. Le rappeur canadien Drake, qui est brièvement sorti avec la chanteuse, serait très remonté contre cette nouvelle histoire. Un proche du rappeur a confié à des médias américains qu’’’il fait très attention à elle, même s’il ne faisait pas beaucoup ‘efforts quand ils sortaient ensemble. Il n’est pas prêt à s’engager dans une relation à plein temps, mais il est hors de question pour lui de voir un autre homme lui manquer de respect. De ce que Drake aurait entendu, ce Hassan n’est vraiment pas un mec sérieux, c’est un vrai coureur de jupons. Rihanna n’a pas besoin de ça dans sa vie !’’

Selon le même proche, il lui aurait même suggéré de couper les ponts avec son nouveau copain. Donc si on résume : il s’en battait les couilles quand il était avec, ne faisait pas d’efforts, n’était pas prêt pour une relation à long terme, mais il n’est pas question qu’un autre homme lui manque de respect. Drake a l’air d’un beau fils de p*** !