Quand le hip-hop dépasse le rock aux Etats-Unis !

Le hip-hop est devenu la musique la plus populaire chez l’oncle Sam !

Qui l’aurait cru ? Et pourtant, cela paraissait comme évident…

Depuis quelques années, le hip-hop a pris une place considérable dans le milieu musical.

Ce qui est surprenant, c’est le fait que ce genre musical où la plupart des soi-disant spécialistes ne lui donnant même pas 20 ans d’existence, continue de faire très mal à l’industrie musicale et dépasse l’indétrônable style musical ‘’Le Rock’’.

Avec des hits entêtant comme « Bad & Boujee » des Migos ou « Mask Off » de Future, les morceaux ambiançant de Drake et les énormes clips du rappeur Kendrick Lamar, le rap et le RnB viennent mettre tout le monde d’accord.

Nouvelles rockstars ou effet de mode, le hip-hop prouve une nouvelle fois que son évolution dans l’univers musical n’est pas prêt de s’estomper.

Incroyable pour certains, ce mouvement qui à vue le jour dans les quartiers les plus pauvres de New-York est aujourd’hui omniprésent, autant dans la musique que le style vestimentaire ou le sport, surtout dans un pays comme les USA.

Le 17 juillet dernier, le magazine Forbes publiait un article sur « Le hip hop/R&B est pour la première fois le genre musical dominant aux US ».



Quelques chiffres !

Le hip hop devient l’acteur majeur de 25.1% de la consommation de musique aux Etats-Unis et responsable de 29 % du streaming à travers le pays. Par ailleurs, au moins 7 des 10 musiques les plus écouter sur les plateformes streaming appartiennent au registre du Hip-hop !

Que du plus pour un mouvement dénigré par beaucoup, qu’attend la France pour faire de même ?!