Le bar Ouloulou va ouvrir ses portes !

​Voilà qui doit faire plaisir à Booba !

Vous connaissez certainement Marbella. L’endroit est constamment cité par les rappeurs comme une sorte de paradis, où l’alcool n’est pas cher, et les filles non plus. L’endroit, situé au sud de l’Espagne, est devenu une sorte de paradis d’une bonne partie de la banlieue française pouvant partir en vacances, un endroit où ils peuvent décompresser et changer de décor, loin de la grisaille parisienne.

Forcément, les professionnels du tourisme à Marbella ont fini par remarquer cette communauté française grandissante qui vient faire la fête pendant les vacances. Et le marketing a donc suivi, pour appâter un peu plus le client. C’est ainsi qu’a ouvert un bar au nom évocateur : le Ouloulou Bar ! On n’en sait pas beaucoup plus sur l’établissement, puisque l’inauguration se déroule ce week-end, mais on sait juste que c’est un bar à cocktails.

Et Booba, à l’origine de cette expression ‘’Ouloulou’’ désormais reprise par tout le game, a donné un peu de force au bar via Instagram. En attendant, on préfèrerait savoir s’il y aura des showcase des artistes du 92i !