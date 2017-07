Kendrick Lamar offre une belle surprise à une fan en situation d’handicap !

En plus, d’être Humble, Kendrick est généreux !

DAMN ! L'album de la consécration pour le rappeur de Compton qui n’a pas lâché le morceau depuis ses premiers projets.

K.Dot met la barre haute sur son dernier opus en date qui n’arrête pas de péter les scores (certifié double disque de platine) et rien que pour cela, félicitations !

Comme il le dit si bien dans son titre ‘’ELEMENT.’’, sa générosité et sa musique ne sont pas dédiées aux réseaux sociaux comme Instagram, mais à sa ville Compton, là où une grosse partie de ses fans vivent.

Alors que son public joue un élément moteur et primordial dans son tremplin et sa carrière, c’est durant son Damn Tour à Dallas que le rappeur va faire la merveilleuse rencontre de Jennifer Phillips, une fan incontestable du squad TDE, devenue quadriplégique à cause d’un accident de voiture il y’a 10 ans de cela.

La femme de 29 ans a ouvert en avril dernier un compte permettant de financer un van accessible pour son fauteuil roulant.

Grande surprise, le rappeur l’invite en personne dans les backstages. Ce dernier lui explique qu’il prendrait en charge le coût du van et ses modifications. Cerise sur le gâteau, la jeune fan a le droit à une veste dédicacée :





Bien plus qu’un simple artiste, Kendrick nous montre qu’il peut changer la vie de beaucoup de gens avec ou sans musique !