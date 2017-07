Suge Knight a-t-il vraiment balancé Vanilla Ice par le balcon ?

25 ans après les faits, le rappeur nie toujours les faits.

De nombreuses histoires courent sur Suge Knight, certaines vraies, et d’autres fausses, car l’homme personnifie le gangster qu’auraient voulu être beaucoup de rappeurs, et comme il a côtoyé les plus grands, une certaine mythologie entoure le personnage.

Parmi ces légendes, une d’entre elle est toujours d’actualité : Suge Knight aurait balancé le rappeur Vannilla Ice par le balcon, en le tenant par le pied, pour lui racketter les droits de diffusion de son hit ‘’Ice Ice Baby’’. Une histoire assez invraisemblable, mais qui collerait tout de même bien au personnage de Suge Knight.

Pourtant, plus de 25 ans après l’affaire, le rappeur Vanilla Ice continue de nier : ‘’Bon, ça n’est jamais arrivé. Je me suis assez sur le balcon pour leur parler, et ils ont enjolivé l’histoire d’un coup pour faire comme s’ils m’avaient tenu par le pied au-dessus du vide, sur le balcon. ‘’, a expliqué le rappeur à l’animateur radio Dan Patrick.

Pour clarifier la situation, il a affirmé que Suge Knight ne l’avait ‘’jamais menacé. Il est juste venu, et m’a dit : ‘’Ecoute, ici c’est ma ville. Tu veux y jouer ? Tu vas devoir payer. Tous les autres le font’’. Il a ensuite déroulé sa liste de gars : ‘’J’ai Eddie Murphy. J’ai Arsenio Hall. J’ai Dan Patrick ici. Ils me paient tous quand ils viennent dans ma ville.’’ Et donc je lui ai dit ok, j’imagine que je vais devoir payer aussi.’’

Il affirme même que Suge Knight a été très gentil avec lui : ‘’Je n’en avais aucune idée, mais j’ai fini par comprendre ce qui se passait. Il n’avait pas besoin de me tenir par le pied ou de me taper dessus. Ça n’est jamais arrivé. En fait, c’était plutôt étrange, parce qu’il était gentil. Il était très gentil. Il a toujours été gentil avec moi. Et c’était très bizarre, parce qu’il était énorme’’.

Voilà qui contredis légèrement la version des membres de NWA sur la personnalité de Suge Knight…