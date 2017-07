Kendrick Lamar et ses deux millions de…

"DAMN" continue tranquillement son chemin vers l'Everest.

Le boss du rap game ? C'est certainement lui ! Devenu incontournable, chaque titre ou projet de Kendrick fait l'effet d'un tsunami dans le rap game.

Son dernier album en date "DAMN" dévoilé le 14 avril dernier s'est écoulé à plus de six cents mille exemplaires dès la première semaine d'exploitation. Transformé en disque de platine peu de temps après, ce projet réunissant tous les ingrédients d'un classique s'est même placé à la troisième place du Billboard 200 !

Accompagné de visuels plus incroyables les uns que les autres, le succès de "DAMN" ne nous étonne que peu et continue de prendre de l'ampleur. En effet, le 10 juillet dernier, la RIAA vient de certifier le projet double platine soit plus de deux millions de ventes.

Entre sa femme enceinte et son double platine, l'été s'annonce plutôt pas mal pour le MC de Compton.