DMX freestyle à la sortie du tribunal !

​DMX n’a plus aucun respect...

Vous ne le saviez peut-être pas, mais DMX, ancienne star du rap US, est en plein dans les embrouilles en ce moment, sur fond de taxe de plusieurs centaines de milliers de dollars à payer, lui qui est accusé d’avoir caché une partie de sa fortune au fisc pour éviter de payer plus d’impôts.

Hier, DMX comparaissait devant le tribunal fédéral, encourant une peine de 44 ans de prison, Le procès risque d’être long, mais après avoir plaidé non coupable sur toutes les charges, DMX a eu un petit moment magique à la sortie du tribunal, en posant un (très) petit freestyle sur les marches.

“We don’t worry with Murray, he get you outta jail in a hurry/When the government trying to bury you, you good—early!”, a-t-il rappé sur les marches du palais de justice.

Même dans la merde jusqu’au cou, le X reste un incroyable rappeur, en toutes circonstances !