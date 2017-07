Encore du platine pour SCH !

​Devinez pour quel titre !

Encore une année remplie de succès pour SCH ! Il a sorti son deuxième album cette année, ‘’Deo Favente’’, et on peut dire qu’il s’est plutôt bien vendu puisqu’il a atteint le disque d’or en trois semaines. Si on reste pour l’instant loin du carton de A7, on peut tout de même penser qu’il a vraiment réussi sa sortie.

Et visiblement, les récompenses n’ont pas fini de pleuvoir sur le S pour ses derniers titres, puisque ‘’6,45 i’’, extrait de ‘’Deo Favente’’, vient de décrocher le single de platine, soit l’équivalent de 20 millions d’exemplaires en streaming.

C’était le premier single du projet, on peut donc raisonnablement penser que d’autres récompenses pour d’autres titres ne devraient pas tarder à tomber !