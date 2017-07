Travis Scott va-t-il racheter une franchise NBA ?

​Ou comment passer au next level dans le business.

Travis Scott ne sait plus où donner de la tête. Alors qu’il a un album en préparation, il avait annoncé qu’il souhaitait faire une pause dans la musique afin de faire des études d’architecte avec son meilleur pote. Mais il ne compte pas s’arrêter là, et aimerait bien se diversifier le plus possible. En effet, l’actuel propriétaire des Houston Rockets, Leslie Alexander, a annoncé sa volonté de vendre la franchise, qu’il possède depuis 24 ans.

Travis, originaire de Houston, se serait positionné pour pouvoir investir dans la franchise. Seul petit problème pour l’instant : tout le monde se demande d’où Travis Scott va-t-il pouvoir sortir les sous, étant donné que les Clippers ont par exemple été revendus pour plus de 2 milliards de dollars.

On rappelle que Leslie Alexander avait acheté les Rockets pour 86 millions de dollars en 1993. En voilà un qui va sûrement faire de bons bénéfices !