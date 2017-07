50 Cent ne travaille plus avec Effen Vodka !

​Un business de moins pour 50 Cent.

Depuis quelques temps, on s’est tous rendu compte que Fifty était devenu plus un businessman qu’un musicien. Même s’il continue de sortir quelques sons, et qu’il a annoncé un album pour cette année, on parle surtout de lui en ce moment pour sa série Power qui cartonne (saison 4 en cours de diffusion), et les clashs qu’il continue de balancer par-ci par-là.

Le rappeur du Queens a d’ailleurs décidé de lâcher une de ses affaires, peut-être pour se recentrer sur la musique. Il a en effet vendu les parts qu’il détenait dans la vodka ‘’Effen’’, une marque assez chère puisque les prix se situent juste en dessous de la Belvédère par exemple.

Alors que chaque post sur ses réseaux étaient accompagnés d’un #Effen, et que la marque ne cessait d’utiliser le nom de 50 Cent dans sa communication, voilà qui est un coup dur pour l’entreprise. Mais Fifty, lui, s’en sortira très bien !