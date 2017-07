Rohff / Booba : Qui est le plus fort ? 50 Cent donne sa réponse !

Histoire de faire jaser davantage…

Alors que le clash entre Rohff et Booba remonte à plusieurs années, il est revenu de plus belles ces derniers temps.

Aux alentours du 10 juillet dernier, Rohff devait se produire en Algérie cependant, seulement treize personnes se seraient déplacées à son concert. Bien évidemment, le Duc ne pouvait pas passer à côté de ça et n'a pas hésité à se moquer de son meilleur ennemi sur son compte Instagram.

Qui dit attaque, dit réponse et ROH2F ne s'est pas laissé faire en dévoilant un photo-montage des nombreux concerts ratés et annulés de B2O. Une guerre sans fin pour les fans qui ne savent plus où donner de la tête dans cette guerre virtuelle, mais 50 Cent peut vous aider à vous décider.

En effet, nos confrères de Melty sont partis à la rencontre du rappeur New Yorkais. À l'occasion de la saison 4 de "Power", les journalistes ont souhaité savoir de qui entre Rohff et Booba l'artiste aimerait voir sur sa bande son, on vous laisse découvrir son choix !