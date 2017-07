Laisse pas traîner ta fille chez R.Kelly !

​R.Kelly est plus que jamais dans de sales embrouilles très sombres…

Alors qu’il avait déjà eu plusieurs fois des problèmes avec la justice à ce sujet, R.Kelly aurait recommencé à agir de façon très étrange avec de jeunes femmes (majeures cette fois, mais bon…) . Bref rappel des faits : en 96, une mineure avait affirmé avoir eu des rapports avec lui, mais l’affaire c’était tassée après le versement d’un gros dédommagement. Plus tard, le chanteur sortait avec l’artiste Aaliyah, avec laquelle il s’est même marié alors qu’elle avait 15 ans. Plus tard, une sombre histoire de sextape avec une fille (encore mineure) avait fait scandale, mais le chanteur avait été acquitté.

Malgré toutes ces histoires, R.Kelly continuerait à avoir un certain succès auprès de la gente féminine. Plusieurs familles ont fait appel aux autorités en l’accusant de maintenir en captivité des jeunes femmes. A la manière d’un gourou, il aurait retourné le cerveau d’au moins 6 jeunes filles à peine majeures, en leur faisant miroiter son amour, et une éventuelle réussite dans la musique. Les filles devraient se plier, toujours selon les familles des victimes, à tous ses désirs sexuels ou autre. Elles doivent lui demander la permission pour téléphoner, pour manger, et l’appeler ‘’Daddy’’. Problème pour la justice: elle ne peut pas interdire les rapports entre deux personnes adultes et consentantes, aussi bizarres ces rapports soient-ils...

On espère tout de même que cette histoire va vite être mise au clair, et que des sanctions seront prises… En attendant, retrouvez plus d’informations sur BuzzFeed, le site qui a révélé ce dernier scandale. Attention, c’est en anglais !