Damso double platine !

​Ça y est, la barre est franchie…

Les performances de Damso sont simplement incroyables. Pour son premier deuxième album sorti chez le 92i, il a dépassé toutes les attentes placées en lui, au point de déjà devenir un poids lourd du game à seulement 25 ans, avec seulement 2 albums. Une performance rarement (jamais ?) vue, surtout quand on sait que ‘’Ipséité’’ est sorti il y a à peine trois mois.

Car oui, c’est bien pour ‘’Ipséité’’ que Damso vient d’être doublement récompensé, d’un double disque de platine. Ça signifie qu’il a écoulé plus de 200 000 exemplaires ou équivalents streaming, et quand on voit ses performances en live aux différents festivals cet été, on est sûrs d’une choe : le public adore Damso, il adore son projet, et ses hits sont validés et connus partout.

Un succès qui ne devrait pas tarder à rendre jaloux un autre membre du 92i encore plus célèbre, vous ne pensez pas ?