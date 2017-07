Haristone est dans la cuisine comme ‘’Sanji’’ !

​Découvrez le dernier clip d’Haristone, ‘’Sanji’’ !

Le gars Haristone ne s’est pas reposé sur ses lauriers depuis la sortie de son premier projet solo ‘’Bates Motel’’ en novembre dernier : entre ses featurings avec Hayce Lemsi et ou la Panama Bende, on peut dire qu’il aura charbonné !

Grâce à son flow tous terrains, et sa voix assez douce, il a réussi à se détacher de la mêlée pour proposer un rap référencé et plutôt soigné. Pour fêter son retour en solo, il nous balance le clip de ‘’Sanji’’, en référence au très célèbre cuisinier du manga One Piece, distributeur de coups de pieds dévastateurs.

Pour le clip, Haristone s’est donc posé… dans la cuisine, comme il le dit dans son refrain entêtant, et il y débite ses rimes comme de la bonne bouffe. On peut dire que c’est efficace ! Le visuel signé 420 Workshop et Nefast 140 est très soigné, et la prod. de Diisnox est parfaite pour le son.

Bref, du très bon boulot ! Qu’en pensez-vous ?