Swizz Beatz Vs Timbaland : le combat des producteurs !

Un match qui s'annonce épique !

Le 26 août prochain, le monde de la boxe vivra l'un de ses combats les plus légendaires à Las Vegas, et le monde du rap aura bientôt le sien !

Lors de la conférence de presse du fight entre Floyd Mayweather et Conor McGregor, le célèbre producteur américain Swizz Beatz est monté sur scène afin de proposer son propre combat. Partagée par "Hot97", la vidéo montre le producteur vouloir défier un autre beatmaker tout aussi emblématique du nom de Timbaland.

Il n'aura pas fallu longtemps à Timbo pour répondre à cette offre. En effet, le lendemain, le producteur ayant collaboré avec tous les plus gros monstres américains a dévoilé une vidéo aussi simple que flippante.

Ecouteurs dans les oreilles, seul sur son canapé, Timbaland a accepté cette rencontre d'une voix calme et posée. Sans trop de pression et sûr de lui, il précise que Swizz a réveillé le roi, le tout sur la musique du générique de "Game of Thrones".

Un combat de titan qui n'a malheureusement pas encore de date cependant, ils ne peuvent plus faire marche arrière ! Tout est une question de temps...