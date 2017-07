Quand 50 Cent et Jimmy Kimmel piègent des gens dans la rue !

Certains n'ont pas dû se sentir bien…

Une chose est sûre avec les américains, ils savent s'amuser ! Gangsta ou pas, peu importe, quand on est une star on se prête au jeu et 50 Cent s'en est donné à cœur joie.

Invité du "Jimmy Kimmel Live", le célèbre animateur a voulu faire jouer 50 Cent dans un jeu plutôt bien trouvé. Des membres de l'équipe de Jimmy se sont rendus sur Hollywood Boulevard pour demander à des passants ce qu'ils pensent du rappeur.

Est-il le plus grand rappeur en vie ou est-il toujours dans le coup ? Les passants donnent leur avis, qui sont d'ailleurs assez partagés, mais ce qu'ils ne savent pas c'est que le rappeur se cache juste derrière eux.

Un moment plutôt drôle dans lequel 50 Cent se donne à fond et le prend avec beaucoup d'humour. Certains passants ont tout de même dû se sentir très gêné !