Akon sauve la plateforme de streaming sénégalaise !

​Toujours aussi généreux, le Akon !

On savait qu’Akon était quelqu’un de plutôt généreux, on se rappelle évidemment, les nombreux dons et investissements faits par le rappeur dans son pays d’origine, le Sénégal, dans le domaine de l’accès à l’eau et l’éducation.

Il l’a prouvé une fois de plus, dans un domaine plutôt inattendu. En effet, il a déclaré vouloir racheter 50% des parts de la plateforme de téléchargement de musique sénégalaise, Musik Bi. C’est l’équivalent de Spotify ou Deezer, avec des services plutôt équivalents.

Il a dit qu’il considérait Musik Bi comme la plateforme du futur, d’envergure africaine, on imagine donc que businessman comme il est, il ne l’a pas racheté que pour la sauver, mais bien pour en faire un poids lourd du streaming partout sur le continent.

Ila également fait un autre cadeau à la plateforme : l’exclusivité de son dernier titre, ‘’Khalice’’, avec Youssou N’Dour, qu’on vous a mis ci-dessous.