SoundCloud est sauvé grâce à…

Indice : Il vient de Chicago.

Nos confrères de Konbini nous ont fait une belle frayeur ce week-end…En effet, la célèbre plateforme Soundcloud était en train de mourir à grand feu. Après avoir licencié pratiquement la moitié de son effectif (173 salariés), l'entreprise en manque de revenu n'avait plus que quatre-vingts jours à vivre.

Mais le messie du rap game vient de sauver cette plateforme ! Après avoir offert cent mille dollars le jour de son anniversaire ou encore un million aux écoles de Chicago, Chance The Rapper a décidé de sauver SoundCloud.

Le 13 juillet dernier, l'artiste de Chicago a juste lancé quelques mots sur Twitter : "Je travaille sur le cas SoundCloud."

Et seulement vingt-quatre heures plus tard, Chance the Rapper a sauvé la plateforme : "Je viens d'avoir une conversation très fructueuse avec Alex Ljung. SoundCloud est là pour rester."

SoundCloud est venu rassurer ses fans dans la foulée, tout est rentré dans l'ordre grâce au rappeur le plus généreux et investi du game : "Alerte : Propagez l'information : Votre musique ne va nulle part. Nous non plus."