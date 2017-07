MMZ atteint l’or !

​Jolie récompense pour les jeunes MC de la MMZ !

Le duo de la MMZ était inconnu du public il y a de ça à peine deux ans. Aujourd’hui, ils sont devenus un des groupes les plus bankables du moment, et ça semble bien parti pour durer ! Moha et Lazer enchaînent les clips à plusieurs millions de vues, et les chiffres suivent également.

En effet, le groupe du 91 vient de décrocher leur premier disque d’or de leur jeune carrière, pour leur dernier album, ‘’Tout pour le gang’’, contenant les tubes ‘’Cocaina’’, ‘’Milions’’ ou ‘’Bulma’’. Le groupe s’est du coup fendu du’n énorme message sur leur compte Facebook, accompagné d’une photo où on voit els deux potes poser avec leur disque d’or.

Félicitations à eux, et bonne chance pour la suite !